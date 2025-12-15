Le mazzette da 100 euro per restituire e vestire i morti | gli affari all' obitorio del Policlinico di Palermo chiesti 15 arresti

All'obitorio del Policlinico di Palermo si facevano affari con i morti. A scoprirlo è stata la procura del capoluogo siciliano, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, che ha chiesto l'arresto di 15 persone. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, corruzione e. Today.it

“Mazzette per restituire e vestire morti”: il business all’obitorio del Policlinico, chiesti 15 arresti - C’erano imprenditori funebri disposti a pagare e operatori dell’obitorio del Policlinico altrettanto disponibili a incassare delle somme, anche soli 100 euro, per sbloccare le pratiche più rapidamente ... mondopalermo.it

“Mazzette” per vestire e restituire i morti al Policlinico: chiesti 15 arresti - Iniziavano quasi sempre con una frase come questa le conversazioni telefoniche o via chat dei dipendenti della camera mortuaria ... livesicilia.it