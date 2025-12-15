Un'indagine della procura di Palermo ha portato alla luce un giro illecito all'obitorio del Policlinico, dove venivano chiesti soldi per

© Today.it - Le mazzette da 100 euro per "restituire e vestire i morti": gli affari all'obitorio del Policlinico di Palermo, chiesti 15 arresti

All'obitorio del Policlinico di Palermo si facevano affari con i morti. A scoprirlo è stata la procura del capoluogo siciliano, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, che ha chiesto l'arresto di 15 persone. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, corruzione e. Today.it

Il SEGRETO delle BANCONOTE da 50?? #creepy

“Mazzette per restituire e vestire morti”: il business all’obitorio del Policlinico, chiesti 15 arresti - C’erano imprenditori funebri disposti a pagare e operatori dell’obitorio del Policlinico altrettanto disponibili a incassare delle somme, anche soli 100 euro, per sbloccare le pratiche più rapidamente ... mondopalermo.it

“Mazzette” per vestire e restituire i morti al Policlinico: chiesti 15 arresti - Iniziavano quasi sempre con una frase come questa le conversazioni telefoniche o via chat dei dipendenti della camera mortuaria ... livesicilia.it

Ucraina, corruzione: le mazzette sui tank già 2 mesi dopo l’invasione russa. Intascati più di 2 milioni di euro da funzionari di alto livello. Odessa è isolata e al buio. Di Alessandro Parente x.com

in Basilicata volano mazzette sugli affidamenti diretti sottosoglia, mazzette da morti di fame, da seconda repubblica tra i mille ed i cinquemila euro mediamente, e mi chiedo: ma le forze dell'ordine e le procure ne hanno beccato qualcuno negli ultimi anni Sui - facebook.com facebook