Le mani di Hezbollah sull’economia-ombra in America Latina

Negli ultimi vent’anni, Hezbollah ha consolidato la propria presenza in America Latina, evolvendosi da semplice rete di supporto logistico a protagonista di un'operazione strutturata nell’economia ombra. Un ruolo che ha implicazioni significative per la sicurezza e l’equilibrio regionale, dimostrando come il gruppo si sia inserito profondamente nelle dinamiche economiche e criminali della regione.

Da almeno due decenni Hezbollah è presente in America latina non come semplice rete di supporto logistico ma come attore strutturato della guerra economica globale. La sua azione non si misura in attentati o operazioni militari, bensì nella capacità di sfruttare economie fragili, mercati informali e alleanze criminali per trasformare il continente sudamericano in una retrovia finanziaria e strategica. L'obiettivo è duplice: garantire un flusso costante di risorse per sostenere le attività militari e politiche del movimento libanese e, al tempo stesso, rafforzare la capacità dell'Iran di aggirare le sanzioni occidentali, consolidando un asse geopolitico che va da Caracas a Teheran passando per Beirut.