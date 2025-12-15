Le lezioni di Francesca Albanese all’insaputa di genitori e preside Scoppiano casi anche nelle scuole in Emilia | pronti gli ispettori di Valditara

Recenti interventi di Francesca Albanese in alcune scuole superiori hanno suscitato polemiche e preoccupazioni tra genitori e dirigenti scolastici. La situazione ha portato alla possibilità di visite ispettive da parte del ministero dell’Istruzione anche in Emilia-Romagna, con l’obiettivo di chiarire le modalità e il contenuto di tali lezioni.

Gli ispettori del ministero dell’Istruzione potrebbero andare anche in Emilia-Romagna, dopo gli ultimi interventi di Francesca Albanese in due scuole superiori. È lo stesso ministro Giuseppe Valditara a confermare l’intenzione di voler capire di più sui casi emersi all’Iis Mattei di San Lazzaro di Savena e al Cattaneo di Castelnuovo Monti, in provincia di Reggio Emilia. Perché Valditara vuole mandare gli ispettori in Emilia. Dopo i casi nelle due scuole in Toscana, Valditara ha spiegato che nelle scuole emiliane «si vuole accertare se è vero, tra l’altro che il dirigente scolastico non era stato informato, che i genitori non erano stati in alcun modo coinvolti. Open.online "Non ce l'ha detto". Si allarga il caso delle lezioni di Francesca Albanese nelle scuole - In un istituto di San Lazzero di Savena una docente avrebbe agito in autonomia senza informare il dirigente scolastico e il Consiglio di istituto: "Pluralismo necessario per un apprendimento consapevo ... ilgiornale.it

Francesca Albanese, già da oggi verifiche e poi ispezioni nelle scuole in cui ha parlato. Un dirigente scolastico non ne sapeva nulla - Potrebbero partire già da oggi le verifiche antecedenti alle ispezioni nelle scuole in cui la relatrice Onu per i territori Palestinesi Francesca Albanese ha parlato in un webinar la scorsa settimana. tecnicadellascuola.it

