Le lezioni concerto del violoncellista Enrico Corli | Al centro dell’incontro l’arte e gli artisti

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Riv presenta un ciclo di lezioni-concerto con il violoncellista Enrico Corli, all’interno della mostra Spazio Umano alla chiesa di San Mamiliano a Palermo. Un’occasione per approfondire tematiche artistiche contemporanee, con incontri dedicati all’arte e agli artisti, che arricchiscono il percorso espositivo visitabile fino al 10 gennaio.

Immagine generica

La Fondazione Riv, a margine della mostra Spazio Umano, allestita alla chiesa di San Mamiliano a Palermo (visitabile fino al 10 gennaio), propone un ciclo di lezioni-concerto su tematiche centrali nel dibattito artistico contemporaneo e strettamente correlate alla mostra stessa. La prima. Palermotoday.it

A.A. 2017/2018 Master class e Seminari. 8 e 9 novembre Enrico Bronzi al Conservatorio

Video A.A. 2017/2018 Master class e Seminari. 8 e 9 novembre Enrico Bronzi al Conservatorio

lezioni concerto violoncellista enrico«La follia» in musica: a Palermo un ciclo di lezioni-concerto tra barocco e contemporaneo - Venerdì 19 dicembre all’Oratorio di Santa Cita sarà protagonista il violoncellista Enrico Corli. msn.com

Al Petruzzelli in concerto il violoncellista Enrico Dindo - Prosegue mercoledì 22 ottobre la stagione concertistica del teatro Petruzzelli di Bari con il concerto diretto da Benjamin Bayl e, solista d'eccezione, il violoncellista Enrico Dindo. ansa.it