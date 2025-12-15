Le lezioni concerto del violoncellista Enrico Corli | Al centro dell’incontro l’arte e gli artisti
La Fondazione Riv presenta un ciclo di lezioni-concerto con il violoncellista Enrico Corli, all’interno della mostra Spazio Umano alla chiesa di San Mamiliano a Palermo. Un’occasione per approfondire tematiche artistiche contemporanee, con incontri dedicati all’arte e agli artisti, che arricchiscono il percorso espositivo visitabile fino al 10 gennaio.
«La follia» in musica: a Palermo un ciclo di lezioni-concerto tra barocco e contemporaneo - Venerdì 19 dicembre all’Oratorio di Santa Cita sarà protagonista il violoncellista Enrico Corli. msn.com
