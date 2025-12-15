Le Iene ospiti e anticipazioni di martedì 16 dicembre

Martedì 16 dicembre, in prima serata su Italia 1, torna l’ultimo appuntamento stagionale con “Le Iene”. Condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, l’evento promette di offrire ancora inchieste, interviste e momenti di intrattenimento, concludendo così un ciclo di puntate ricco di sorprese e approfondimenti.

© 361magazine.com - “Le Iene”, ospiti e anticipazioni di martedì 16 dicembre Martedì 16 dicembre, in prima serata su Italia 1, l’ultimo appuntamento stagionale con “ Le Iene ”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: Emis Killa, Topo Gigio e Senza Cri, la giovane cantante il cui vero nome è Cristiana Carella.. Nella puntata: Dopo tredici anni, sul caso della morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, cambia ufficialmente la parola chiave: non più suicidio, ma omicidio. Una svolta definita “storica” dalla famiglia che arriva dopo anni di battaglie, perizie contestate e richieste rimaste senza risposta. 361magazine.com Le Iene, anticipazioni della puntata di stasera 18 novembre: ospiti Paola Iezzi e Paolo Ruffini - Nuovo appuntamento con il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, in onda alle 21. corrieredellumbria.it

Le Iene stasera, “La Cura” torna in prima serata: anticipazioni della puntata di venerdì 12 dicembre - Terzo e ultimo appuntamento in prime time con “Le Iene presentano: La Cura – Tutto quello che devi sapere per stare meglio”, lo spin- msn.com

Nuovo appuntamento con “Le Iene” su Italia 1 Martedì 9 dicembre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: Paola Iezzi e Paolo Ruffini. Nella puntata: per la prima volta - facebook.com facebook