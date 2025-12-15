Le Giornate dell’Emigrazione XVIII edizione | presentazione al Senato venerdì 19 dicembre

Venerdì 19 dicembre, con inizio alle ore 10.00, in Senato, Palazzo Giustiniani, sala Zuccari, la associazione  Asmef, guidata da Salvo Iavarone, presenta la  XVIII edizione de Le Giornate dellEmigrazione,  rassegna annuale patrocinata dal  Ministero per gli Affari Esteri,  che si occupa di studiare la storia dell’ emigrazione italiana, nelle sue varie fasi e aspetti sociali e storici.  In questa edizione si parlerà di borghi in via di spopolamento, di turismo delle radici.  E’ anche prevista una premiazione di studiosi e professionisti italiani, che hanno partecipato al  Premio Eccellenza Italiana, in ottobre a  Washington,   con la regia di  Massimo Lucidi,  giornalista internazionale, anche lui presente venerdì. Ildenaro.it