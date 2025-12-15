Le Giornate dell’Emigrazione XVIII edizione | presentazione al Senato venerdì 19 dicembre

Venerdì 19 dicembre alle ore 10.00, presso il Palazzo Giustiniani del Senato, si terrà la presentazione della XVIII edizione delle Giornate dell’Emigrazione, un evento promosso dall’associazione Asmef e patrocinato dal Ministero degli Esteri. L’iniziativa si dedica allo studio della storia dell’emigrazione italiana, analizzandone gli aspetti sociali e storici.

Venerdì 19 dicembre, con inizio alle ore 10.00, in Senato, Palazzo Giustiniani, sala Zuccari, la associazione Asmef, guidata da Salvo Iavarone, presenta la XVIII edizione de Le Giornate dell’Emigrazione, rassegna annuale patrocinata dal Ministero per gli Affari Esteri, che si occupa di studiare la storia dell’ emigrazione italiana, nelle sue varie fasi e aspetti sociali e storici. In questa edizione si parlerà di borghi in via di spopolamento, di turismo delle radici. E’ anche prevista una premiazione di studiosi e professionisti italiani, che hanno partecipato al Premio Eccellenza Italiana, in ottobre a Washington, con la regia di Massimo Lucidi, giornalista internazionale, anche lui presente venerdì. Ildenaro.it

Povertà economica, sanitaria e digitale, emigrazione giovanile e disuguaglianze: riflessione nella Giornata internazionale Romano Pesavento - facebook.com facebook