Le funicelle intrecciate i paracadute collassati | così sono morti Violetta Leiketsion ed Ermes Zampa

L’istruttore di paracadutismo Ermes Zampa, settantenne di Fano, e la video operatrice riminese Violetta Leiketsion, di 7 anni più giovane, sono morti insieme mentre si lanciavano con il paracadute da circa 4 mila metri di quota. Sono saltati insieme dal monomotore turboelica Pac 750 della scuola di paracadutisimo. Ma si sono scontrati in volto, le funicelle si sono intrecciate, i paracadute sono collassati. Li hanno trovati uno accanto all’altra. Ai soccorritori non è rimasto che constatare il decesso di entrambi. Ermes Zampa e Violetta Leiketsion. Secondo i testimoni ci sono pochi dubbi: si sarebbe trattato di un errore umano. Open.online

