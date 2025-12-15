Le femmine di ragno che costruiscono le ragnatele più forti e lunghe della Terra | sono più resistenti dell'acciaio

Le femmine di alcuni ragni del Madagascar creano le ragnatele più forti e lunghe mai registrate, con una resistenza superiore all'acciaio. La loro seta, tessuta con incredibile abilità, può essere lanciata fino a 25 metri di distanza, dimostrando caratteristiche sorprendenti di resistenza e flessibilità.

Ragnatele in 3D: ecco come fanno i ragni a crearle così geometriche, letali e resistenti

