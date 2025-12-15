Le famiglie del Comparto 6 in piazza | Abbandonati senza risposte viviamo nell' angoscia

Le famiglie del Comparto 6 si sono radunate in piazza, esprimendo il loro disagio e la mancanza di risposte ufficiali. Vivono nell’angoscia di un possibile sgombero, senza una data certa, e si sentono abbandonate, temendo di perdere la propria sistemazione senza alcuna prospettiva di soluzione.

"Noi non ci possiamo muovere, non abbiamo un posto. Non ci hanno comunicato una data, ma viviamo nella paura costante di vedere le forze dell'ordine per buttarci fuori". L'aria di Natale che avvolge Reggio tra musica e luci non è arrivata ad Arghillà nord, dove le famiglie del Comparto 6 si.

