Le donne sono le più penalizzate Il diploma non fa più la differenza

Il fenomeno dei NEET in Italia presenta profonde disparità territoriali e di genere. Le donne sono tra le più penalizzate, e il diploma non garantisce più maggiore occupabilità. La maggior parte dei NEET si concentra nel Sud e nelle Isole, aree caratterizzate da un tessuto economico fragile e alti tassi di disoccupazione giovanile.

Il fenomeno dei NEET in Italia non è omogeneo e mostra marcate disparità geografiche e di genere. La maggior parte dei NEET risiede nel Sud e nelle Isole (circa il 56%), dove il tessuto economico è più fragile e l’incidenza della disoccupazione giovanile è storicamente più alta. Le città del Mezzogiorno, come Napoli, Palermo e Catania, registrano i tassi più elevati. Le donne sono sovrarappresentate nel gruppo dei NEET, specialmente nelle fasce di età più mature (30-34 anni), dove spesso l’inattività è legata a motivi familiari e di cura. Circa il 60% dei NEET rientra nella componente femminile. Quotidiano.net

