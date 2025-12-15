Stasera nella basilica superiore, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi presentano

© Lanazione.it - Le celebrazioni di "Francesco". Il Santo secondo Cazzullo e Branduardi

Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi presentano oggi, alle 21, nella basilica superiore "Francesco", un racconto che unisce narrazione, musica e riflessione. Un’iniziativa che si cala in vista delle celebrazioni per l’ ottavo centenario della morte di san Francesco, che si terranno nel 2026. Lo spettacolo, promosso da Corvino Produzioni e Lungomare in collaborazione produttiva con la società di produzione televisiva Stand by Me, offrirà un’occasione per approfondire la conoscenza di san Francesco attraverso le parole del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo. Il suo racconto esplorerà diverse sfumature della vita del Santo: dalla devozione popolare, con episodi come l’incontro con il lupo e la predica agli uccelli, agli aspetti storici legati alla sua conversione, al rapporto con il Papato e alla fondazione dell’Ordine francescano. Lanazione.it

Le celebrazioni per S. Francesco dai frati cappuccini di Chiavari

Le celebrazioni di "Francesco". Il Santo secondo Cazzullo e Branduardi - Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi presentano oggi, alle 21, nella basilica superiore "Francesco", un racconto che unisce narrazione, musica e riflessione. lanazione.it