Le capriate del ' 700 in viaggio | il maxi trasporto eccezionale che ha attraversato la città

Un convoglio eccezionale ha attraversato le vie di Monza, trasportando otto capriate settecentesche recentemente restaurate. Un viaggio che ha richiamato l'attenzione sulla storia e l'artigianato dell'epoca, coinvolgendo la città in un evento unico nel suo genere.

Le antiche strutture lignee, che per decenni hanno sorretto il tetto della ex scuola Paolo Borsa, hanno concluso un lungo percorso di recupero presso un'azienda specializzata. Le opere lignee sono state sottoposte a un importante intervento di recupero prima di essere ricollocate nella storica posizione.

