Le capriate del ' 700 in viaggio | il maxi trasporto eccezionale che ha attraversato la città

Un convoglio eccezionale ha attraversato Monza, portando otto capriate del XVIII secolo restaurate. Questo maxi trasporto straordinario ha suscitato interesse per la sua complessità e importanza storica, coinvolgendo le strade cittadine in un evento unico nel suo genere.

Un convoglio speciale ha attraversato le strade di Monza portando con sé otto capriate settecentesche restaurate. Le antiche strutture lignee, che per decenni hanno sorretto il tetto della ex scuola Paolo Borsa, hanno concluso un lungo percorso di recupero presso un'azienda specializzata di.

