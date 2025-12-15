le 4 nuove proposte di sanremo 2026

Durante la finale di Sanremo Giovani 2025, trasmessa in diretta su Rai 1 con il titolo

La finale di Sanremo Giovani 202 5, in diretta su Rai 1 con il titolo Sarà Sanremo, ha stabilito chi sono le 4 Nuove Proposte in gara al Festival di Sanremo 2026. Ecco quindi chi è passato, insieme al brano con il quale concorreranno nella kermesse canora. Angelica Bove: Mattone. Blind, El Ma & Soniko: Nei miei DM. Mazzariello: Manifestazione d’amore. Nicolò Filippucci: Laguna. Tra questi artisti si nasconde il prossimo vincitore della sezione Nuove Proposte di Sanremo, categoria reintrodotta dallo scorso anno e che ha visto trionfare Settembre con il brano Vertebre. La scelta delle Nuove Proposte. Davidemaggio.it

Sanremo 2025 - Settembre vince nella categoria Nuove Proposte

