LBATV offerta del 40% sull’abbonamento per 12 mesi con la Holidays Promo fino al 5 gennaio 2026
LBATV lancia la promozione “Holidays Promo”, offrendo uno sconto del 40% sull’abbonamento annuale fino al 5 gennaio 2026. Questa offerta speciale è dedicata agli appassionati che desiderano godere di contenuti di qualità durante le festività, rendendo più accessibile l’esperienza di intrattenimento per tutto l’anno.
In occasione delle festività sarà attiva l’offerta “Holidays Promo” per tutti gli appassionati che desiderano sottoscrivere un abbonamento annuale a LBATV. Da oggi, lunedì 15 dicembre, fino alle ore 24 di lunedì 5 gennaio 2026 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per 12 mesi a soli 59,40€, approfittando di uno sconto del 40%. Per usufruire della promozione è sufficiente inserire, al momento dell’acquisto, il seguente codice . L'articolo proviene da Sport in TV. Sportintv.eu
LBA. . Vivi la passione del basket italiano! Tutta la Serie A è disponibile in esclusiva solo su LBATV: unisciti alla community e guarda partite in diretta e on-demand, contenuti speciali, archivio storico e LBA Originals. OFFERTA BLACK FRIDAY: Abbonati or - facebook.com facebook