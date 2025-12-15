Il 16 dicembre sarà una giornata decisiva per il mercato invernale della Lazio. In quella data si definiranno le possibilità di operare senza vincoli o con il saldo zero, determinando così le strategie da adottare e le eventuali operazioni di acquisto o cessione per la squadra biancoceleste.

© Serieagoal.it - Lazio, il 16 dicembre decide il mercato: via libera o saldo zero

Il 16 dicembre non è una data come le altre per la Lazio. È il giorno in cui si deciderà il perimetro del mercato invernale biancoceleste, un vero spartiacque tra la possibilità di operare senza vincoli e l’obbligo di muoversi a saldo zero, con un acquisto possibile solo a fronte di una cessione. Tutto dipenderà dal responso della Commissione di controllo dei conti della Serie A, chiamata a comunicare ai club l’ammissione alla sessione di gennaio sulla base dei bilanci al 30 settembre, come previsto dalle norme FIGC. A Formello l’attesa è carica di tensione. La decisione influenzerà ogni scelta futura, dal mercato alle promesse fatte a Maurizio Sarri, fino agli equilibri economici che Claudio Lotito ha sempre difeso come una linea guida non negoziabile. Serieagoal.it

e che botta si vince cagliari lazio 16 dicembre 2019

La Lazio può fare mercato a gennaio? Cosa dice il regolamento tra 'saldo zero' e richieste di Sarri, Lotito e Fabiani studiano il piano - Il 16 dicembre si decide il mercato invernale del club biancoceleste: via libera totale o saldo zero, tra regole FIGC, promesse a Sarri e nodi economici. msn.com

Lazio, il 16 dicembre giorno della verità: il Corriere della Sera analizza la situazione dei biancocelesti. Tutto dipenderà dal verdetto dell’Authority - In quel giorno l’Authority di controllo sui conti dei club di Serie A comunicherà se la società potrà muoversi liberamente sul ... calcionews24.com

AVVENIRE - LAZIO SETTE GAETA domenica 14 dicembre 2025 Curata dall'Ufficio per le Comunicazioni Sociali, la pagina diocesana nell'inserto domenicale LazioSette con le notizie della Chiesa di Gaeta. In questa domenica: Il Giubileo albiniano — don A - facebook.com facebook

Roma, 13 dicembre 2025 La FILCA CISL Lazio è in piazza alla manifestazione nazionale della CISL per il cammino della responsabilità. Per migliorare la manovra, costruire un patto sociale, difendere lavoro, sicurezza e sviluppo. Responsabilità, dialogo, fu x.com