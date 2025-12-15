© Ilrestodelcarlino.it - L’avversario? Specialista nei gol in extremis

Sarà un Ravenna sostenuto da oltre cinquecento tifosi e abituato a dar vita a tanti crescendo rossiniani quello che arriverà oggi a Pesaro. La squadra di mister Marco Marchionni è infatti la specialista dei gol in extremis. Gli otto gol fin qui realizzati dal Ravenna in zona Cesarini hanno già fruttato undici punti e hanno permesso ai romagnoli di agguantare una vittoria insperata nell’ultima giornata a Pontedera. La formazione toscana, guidata per la prima volta dall’ex mister vissino Simone Banchieri, si era infatti portata in vantaggio dopo ventiquattro secondi fiutando il grande colpo per 93 minuti. Ilrestodelcarlino.it

