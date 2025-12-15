Lavoro precario e salari bassi la Cgil | In Sicilia il 76,2% redditi sono sotto i 25 mila euro lordi
In Sicilia, la maggior parte dei lavoratori del settore privato vive con redditi bassi, con il 76,2% che guadagna meno di 25.000 euro lordi all'anno. Questa situazione evidenzia un fenomeno di precarietà e salari insufficienti rispetto alla media nazionale e del Mezzogiorno, evidenziando le criticità del mercato del lavoro nell'isola.
Nei settori privati della Sicilia la maggior parte del lavoro è lavoro povero, con salari più bassi della media nazionale e dello stesso Mezzogiorno: il 76,2% dei lavoratori siciliani ha redditi inferiori a 25.000 euro lordi annui, contro il 60,1% della media nazionale e il 74,6% della media del. Palermotoday.it
1 Maggio 2025. Basta lavoro precario e salari bassi.
Lavoro precario e salari bassi, la Cgil: "In Sicilia il 76,2% redditi sono sotto i 25 mila euro lordi" - Mannino: "Questi dati la dicono tutta sull'inadeguatezza delle politiche nazionali e di quelle fallimentari del governo regionale ... palermotoday.it
Il lavoro rende liberi, ma può far rimanere poveri. Svimez: esposto chi sta al Sud, ha bassi salari ed è precario. Come a scuola - I numeri dello Svimez sembrano dare piena ragione a Maurizio Landini, leader della Cgil: non basta avere un’occupazione per uscire dalla povertà. tecnicadellascuola.it
Investire in #Scuola #Università #Ricerca, vuol dire investire davvero nel futuro del Paese! Servono maggiori risorse per i rinnovi contrattuali, per il ricambio generazionale, per il superamento del lavoro precario. #13dicembre2025 #CISL #Ilcoraggiodellapar x.com
Io sciopero, nell'articolo non c'è scritto che negli ultimi 3 anni i morti sul lavoro sono aumentati del 15% soprattutto dovuto al lavoro precario e allo scellerato "appalti a cascata" di Salvini. Fonte Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro - facebook.com facebook