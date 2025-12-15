Lavoro precario e salari bassi la Cgil | In Sicilia il 76,2% redditi sono sotto i 25 mila euro lordi

In Sicilia, la maggior parte dei lavoratori del settore privato vive con redditi bassi, con il 76,2% che guadagna meno di 25.000 euro lordi all'anno. Questa situazione evidenzia un fenomeno di precarietà e salari insufficienti rispetto alla media nazionale e del Mezzogiorno, evidenziando le criticità del mercato del lavoro nell'isola.

1 Maggio 2025. Basta lavoro precario e salari bassi.

