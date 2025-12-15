Lavori sulla rete idrica | mancanza d' acqua a Castelfranco di Sotto

Per consentire interventi sulla rete idrica, il comune di Castelfranco di Sotto sarà interessato da un'interruzione dell'acqua giovedì 18 dicembre, a partire dalle ore 8. L'azienda Acque ha comunicato i dettagli dei lavori programmati per garantire la manutenzione e il miglioramento del servizio.

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfranco di Sotto, giovedì 18 dicembre, dalle ore 8.30 alle 16, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica nelle vie Mazzini (nel tratto compreso tra le vie Firenze e Solferino), Matteotti (civici 2, 4 e 6) e nel vicolo tra le.

