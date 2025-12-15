Lavori sulla Domodossola-Milano nelle vacanze di Natale nuovo stop ai treni

Durante le vacanze di Natale, i lavori sulla linea Domodossola-Milano subiranno una nuova interruzione dei servizi ferroviari. Questo intervento, previsto nel calendario dei lavori di ripristino e miglioramento della linea, comporterà lo stop temporaneo dei treni, con ripresa prevista alla fine del mese.

Ripartono a fine mese i lavori sulla linea Domodssola-Milano, dove nelle vacanze di Natale è stato programmato un nuovo stop ai treni.Secondo quanto comunicato da Rfi, infatti, dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza per i. Novaratoday.it

