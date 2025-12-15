lavori per il parco della rinascita nuove limitazioni alla circolazione su via caldarola

L'amministrazione comunale ha avviato lavori su via Caldarola, nel quartiere Japigia, per la realizzazione dei percorsi BRT. La strada è interessata da nuove limitazioni alla circolazione, in modo da consentire lo svolgimento delle opere. Queste modifiche temporanee influiscono sulla viabilità locale, nel contesto dei cantieri avviati per migliorare i servizi di trasporto pubblico nel parco della Rinascita.

Via Caldarola al centro di due importanti cantieri avviati dall'amministrazione comunale. La strada del quartiere Japigia, in questi mesi, sta subendo variazioni temporanee alla circolazione veicolare, per permettere lo svolgimento dei lavori per la realizzazione dei percorsi Brt e il. Baritoday.it

