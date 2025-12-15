Lavori notturni sull’A1 | chiusa l’immissione verso l’A22 Brennero-Modena

Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre, sull'autostrada A1 Milano–Napoli si terranno lavori notturni che comporteranno la chiusura dell'immissione verso l'A22 Brennero-Modena, causando disagi alla circolazione. È consigliabile pianificare percorsi alternativi e prestare attenzione alle segnalazioni sulla viabilità.

