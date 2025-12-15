Lavori notturni | stop odierno all’ingresso sulla A13 da Padova Sud per 8 ore
Oggi sulla A13, in direzione Bologna, si registrano interventi notturni che comportano la chiusura temporanea dell’ingresso da Padova Sud. La misura, prevista per circa 8 ore, mira a garantire la sicurezza durante i lavori. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire eventuali aggiornamenti sul traffico.
Notte di interventi in A13. Sulla diramazione di Padova Sud è prevista una chiusura temporanea dell’immissione autostradale in direzione Bologna. Il provvedimento scatterà dalle 21.00 di oggi, lunedì 15 dicembre, e resterà in vigore fino alle 5.00 di domani, martedì 16 dicembre.La chiusura si. Padovaoggi.it
