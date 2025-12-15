Lavori alla rete elettrica | strade chiuse per i cantieri

Al via i lavori di potenziamento della rete elettrica a San Prisco, che comportano modifiche alla viabilità e la temporanea chiusura di alcune strade. L’intervento mira a migliorare l’affidabilità dell’infrastruttura elettrica, coinvolgendo la mobilità locale e richiedendo attenzione da parte dei cittadini durante le operazioni.

Al via i lavori di potenziamento della rete elettrica a San Prisco. Per questo il Comune ha provveduto a disporre alcune modifiche alla viabilità, con chiusura temporanea di due strade. Si tratta di via Starza, nel tratto a partire dal cimitero comunale, e di via Saudina, nel tratto fino. Casertanews.it

