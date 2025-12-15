L' autovelox di Loppio ora sarà attivo h 24

L’autovelox di Loppio, situato sulla Statale 240 nel comune di Mori, sarà ora operativo 24 ore su 24. Il dispositivo, che monitora entrambe le direzioni di marcia, contribuisce a migliorare la sicurezza stradale rispettando il limite di velocità di 50 km/h. La sua attivazione continua mira a garantire un controllo costante e più efficace sulla viabilità locale.

Sarà attivo 24 ore al giorno e controllerà in entrambe le direzioni: il riferimento è all’autovelox posto sulla Statale 240 di Loppio in quel del comune di Mori, con il limite fissato a 50 chilometri orari. Non una novità a tutti gli effetti, visto che era stato già installato nel 2023, anche se. Trentotoday.it

Un buongiorno a tutti i nostri lettori. Ecco la prima pagina dell’Adige che oggi trovate in edicola: - Trentini, la fuga verso l'Europa - Dodicenne molestata al parco - Loppio, arriva l'autovelox 24 ore su 24 Buona lettura: https://epaper.ladige.it/ - facebook.com facebook