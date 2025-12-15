L' autovelox di Loppio ora sarà attivo h 24

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autovelox di Loppio, situato sulla Statale 240 nel comune di Mori, sarà ora operativo 24 ore su 24. Il dispositivo, che monitora entrambe le direzioni di marcia, contribuisce a migliorare la sicurezza stradale rispettando il limite di velocità di 50 km/h. La sua attivazione continua mira a garantire un controllo costante e più efficace sulla viabilità locale.

Immagine generica

Sarà attivo 24 ore al giorno e controllerà in entrambe le direzioni: il riferimento è all’autovelox posto sulla Statale 240 di Loppio in quel del comune di Mori, con il limite fissato a 50 chilometri orari. Non una novità a tutti gli effetti, visto che era stato già installato nel 2023, anche se. Trentotoday.it