L' auto perde aderenza e finisce nel campo | soccorse le due sorelle a bordo

Due sorelle sono state protagoniste di un incidente a Colognola ai Colli, quando la loro auto ha perso aderenza e si è schiantata in un campo. L'incidente, avvenuto nella tarda mattinata di domenica, ha messo a rischio la loro incolumità, ma fortunatamente le condizioni di entrambe non destano preoccupazione.

© Veronasera.it - L'auto perde aderenza e finisce nel campo: soccorse le due sorelle a bordo Se la sono vista brutta le due sorelle sfortunate protagoniste dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di domenica a Colognola ai Colli, ma fortunatamente le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Intorno alle 11.30, le due stavano percorrendo via Ghiaia, nella frazione di San. Veronasera.it GTR Driver's Insane Recovery! | Watch Him Save His Car Il Suv brucia l’alt, inseguimento da film a Campocavallo: i tre banditi scappano a piedi dopo l’incidente - OSIMO La curva, le sirene sempre più vicine, l’auto lanciata a tutta velocità che perde aderenza e finisce fuori strada, poi la corsa a perdifiato nei campi. corriereadriatico.it Perde aderenza sul ghiaccio e si ribalta a bordo strada - A bordo dell’auto tre persone, una donna ha riposrtato ferite che non sarebbero gravi (foto VvFf Pichl- altoadige.it

Scende dal trattore e viene investito da un’auto: 57enne perde la vita - facebook.com facebook

#intanto Florida, aereo perde potenza e si schianta su un’auto: il video x.com