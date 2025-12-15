L' auto perde aderenza e finisce nel campo | soccorse le due sorelle a bordo
Due sorelle sono state protagoniste di un incidente a Colognola ai Colli, quando la loro auto ha perso aderenza e si è schiantata in un campo. L'incidente, avvenuto nella tarda mattinata di domenica, ha messo a rischio la loro incolumità, ma fortunatamente le condizioni di entrambe non destano preoccupazione.
Se la sono vista brutta le due sorelle sfortunate protagoniste dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di domenica a Colognola ai Colli, ma fortunatamente le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Intorno alle 11.30, le due stavano percorrendo via Ghiaia, nella frazione di San. Veronasera.it
GTR Driver's Insane Recovery! | Watch Him Save His Car
Il Suv brucia l’alt, inseguimento da film a Campocavallo: i tre banditi scappano a piedi dopo l’incidente - OSIMO La curva, le sirene sempre più vicine, l’auto lanciata a tutta velocità che perde aderenza e finisce fuori strada, poi la corsa a perdifiato nei campi. corriereadriatico.it
Perde aderenza sul ghiaccio e si ribalta a bordo strada - A bordo dell’auto tre persone, una donna ha riposrtato ferite che non sarebbero gravi (foto VvFf Pichl- altoadige.it
Scende dal trattore e viene investito da un’auto: 57enne perde la vita - facebook.com facebook
#intanto Florida, aereo perde potenza e si schianta su un’auto: il video x.com