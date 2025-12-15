Lautaro Martinez verso Riad | continuità da gigante europeo e fame di trofei

Lautaro Martinez si prepara a partire per Riad, dove l'Inter punta alla Supercoppa. Il capitano argentino dimostra continuità di rendimento a livelli europei, con gol decisivi nelle ultime partite. La sua determinazione e la fame di vittoria sono il motore per affrontare questa importante sfida e alzare un trofeo con la maglia nerazzurra.

Inter News 24 Lautaro Martinez Inter, il capitano guarda alla Supercoppa di Riad: numeri da élite europea, gol pesanti nelle ultime gare e la voglia di alzare un trofeo. La sfida contro il Liverpool ha lasciato l’amaro in bocca, ma non ha scalfito le certezze di Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, che continua a viaggiare su standard da autentico fuoriclasse europeo. La notte di Champions non è stata quella giusta né per i nerazzurri né per il “Toro”, e nemmeno per la direzione arbitrale, ma nel confronto diretto con attaccanti dal valore monstre come Ekitiké e Isak l’argentino non è mai uscito sconfitto. Internews24.com

