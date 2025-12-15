Lautaro Martinez trascina l’Inter | rabbia gol e vetta conquistata a Marassi

Lautaro Martinez guida l’Inter con determinazione, segnando il gol decisivo a Genova e consolidando la leadership del team in classifica. Il capitano nerazzurro si distingue per passione e impegno, dimostrando di essere il punto di riferimento fondamentale per la squadra. Un risultato importante ottenuto grazie alla sua prestazione, che ha portato i nerazzurri in vetta alla classifica.

Inter News 24 Lautaro Martinez Inter, il capitano nerazzurro risponde sul campo: gol decisivo a Genova, leadership totale e primo posto solitario. Ci sono tanti modi per reagire a una delusione, e Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, ha scelto quello che conosce meglio: trasformare tutto in energia pura. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, a Marassi, nella vittoria contro il Genoa, il numero 10 nerazzurro si è preso la scena in ogni dettaglio, diventando il simbolo di una squadra che ha finalmente conquistato la vetta solitaria della classifica. Il gol del 2-0, arrivato nel primo tempo, è la fotografia perfetta della sua partita: forza fisica, determinazione e precisione. Internews24.com

RIDICULOUS Lautaro Martínez finish!

Lautaro Martinez trascina l’Inter in vetta: Genoa ko - Il bomber argentino, protagonista con un gol e un assist, lancia i nerazzurri in testa alla classifica di Serie A ... sportal.it