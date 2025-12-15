Lautaro Martinez si conferma protagonista indiscusso dell'Inter, guidando i nerazzurri con prestazioni da vero capitano. A Marassi, l’attaccante argentino si accende e contribuisce alla conquista della vetta in Serie A, dimostrando numeri straordinari e un ruolo decisivo nel successo della squadra.

© Calcionews24.com - Lautaro Martinez Inter, il capitano goleador e trascinatore dei nerazzurri: a Marassi l’argentino si accende e regala la vetta in Serie A! Numeri da gigante

Tra i molti modi esistenti per reagire a una delusione, Lautaro Martinez ha scelto quello che gli riesce meglio: incidere sul campo. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, nella vittoria . Calcionews24.com

CANZONE LAUTARO MARTINEZ ? [ Parodia Rocco Hunt - Ti Volevo Dedicare ft. J-AX, Boomdabash ]

Inter, Lautaro si prende tutto. Inno alla caparbietà e ora punta a scalare Riad - Il capitano dell'Inter segna e trascina, si prende la testa della classifica di Serie A e anche quella dei capocannonieri ... msn.com