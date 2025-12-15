Lautaro Inter gol pesante a Marassi e primato ritrovato | il capitano trascina i nerazzurri

Lautaro Martinez si conferma protagonista indiscusso dell'Inter, siglando un gol fondamentale a Marassi che permette ai nerazzurri di risalire in classifica. Con questa rete, il capitano raggiunge il traguardo dei 165 goal con la maglia interista, dimostrando leadership e qualità, e riportando la squadra al vertice della classifica.

di Dario Bartolucci Lautaro Inter decisivo nel momento chiave della stagione: rete numero 165 in nerazzurro, leadership totale e numeri da fuoriclasse. L’ Inter si riprende la vetta della classifica e lo fa affidandosi, ancora una volta, al suo uomo simbolo. A Marassi, nel successo per 2-1 contro il Genoa, è Lautaro Martínez a mettere il sigillo sulla vittoria nerazzurra, firmando il gol del raddoppio e trascinando la squadra di Cristian Chivu, allenatore romeno subentrato in estate, nel momento più delicato della stagione. La vittoria contro la formazione di Daniele De Rossi, tecnico rossoblù, permette all’Inter di salire a 33 punti, approfittando del pareggio del Milan con il Sassuolo (32) e della sconfitta del Napoli contro l’ Udinese (31). Internews24.com

