L’Australia è in lutto dopo l’attentato antisemita che ha causato 15 morti a Bondi beach

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
l8217australia 232 in lutto dopo l8217attentato antisemita che ha causato 15 morti a bondi beach

© Internazionale.it - L’Australia è in lutto dopo l’attentato antisemita che ha causato 15 morti a Bondi beach

L’Australia è in lutto il 15 dicembre all’indomani di un attentato antisemita compiuto da padre e figlio, che hanno aperto il fuoco contro la folla riunita a Bondi beach per la festività ebraica di Hanukkah, causando 15 morti. Leggi. Internazionale.it