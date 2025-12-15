© Internazionale.it - L’Australia è in lutto dopo l’attentato antisemita che ha causato 15 morti a Bondi beach

L’Australia è in lutto il 15 dicembre all’indomani di un attentato antisemita compiuto da padre e figlio, che hanno aperto il fuoco contro la folla riunita a Bondi beach per la festività ebraica di Hanukkah, causando 15 morti. Leggi. Internazionale.it

ANTEPRIMA PUNTATA – ACCADDE OGGI IN UK (8 DICEMBRE) - Una data che segna cambiamenti globali, battaglie civili e un lutto che ha segnato la storia della musica. 1941 – Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia dichiarano guerra al Giappone - facebook.com facebook