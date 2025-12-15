Laurienté decisivo col Milan | il mercato torna a bussare

Armand Laurienté si distingue ancora una volta come protagonista, decisivo nel match contro il Milan. La sua prestazione ha riacceso le attenzioni sul suo talento, alimentando le voci di un possibile interesse di mercato. Con la sua capacità di fare la differenza, Laurienté si conferma una figura di spicco nel panorama calcistico e un nome sempre più caldo sul mercato.

È stato Armand Laurienté a spezzare l’equilibrio della vetta e a ricordare a tutti perché il suo nome, puntualmente, riemerge quando si parla di mercato. Nel pareggio tra Milan e Sassuolo, l’esterno francese ha inciso come pochi: prima il gol del 2-2 con un diagonale chirurgico, poi quel destro violento che ha fatto tremare San Siro, fermato solo dal palo e da Maignan. Una serata da protagonista assoluto, capace di cambiare il peso di una partita e di riaprire, inevitabilmente, il dossier legato al suo futuro. Nome completo Armand Laurienté Posizione Attaccante Squadra attuale Sassuolo Nazione Luogo di nascita Gonesse Data di nascita Dicembre 4, 1998 00:00 Età 27 Peso (Kg) 59 Altezza (cm) 171 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 15 - Per Game Partite iniziate 11 0. Como1907news.com

