Sempre più vicina la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, prevista per il 2026. Tra rumors, trattative e smentite, cresce l'interesse attorno alla possibile partecipazione di Laura Pausini, che potrebbe avere un ruolo speciale all’Ariston. Ecco tutto ciò che si conosce finora sulla situazione.

© Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini a Sanremo 2026? Il suo ruolo all’Ariston, la trattativa e le smentite: cosa sappiamo

Ravenna, 15 dicembre 2025 – L'attesa per la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo si fa sempre più vibrante. Dopo che il direttore artistico Carlo Conti ha svelato i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara, l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori si è spostata sulla composizione del cast che animerà il palco del teatro Ariston. Nelle ultime ore si sta consolidando sempre più un'indiscrezione che, se confermata, rappresenterebbe un vero colpo di scena per la kermesse in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026: la presenza di Laura Pausini in veste di co-conduttrice. Ilrestodelcarlino.it

