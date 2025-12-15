L’attualità dei Quaderni Piacentini un viaggio tra impegno politico e lavoro intellettuale

Il 3 dicembre, circa quattrocento studenti del Liceo Gioia di Piacenza hanno avuto l'opportunità di incontrare Eugenio Gazzola e Fabio Milana al Laboratorio Aperto. L'evento ha rappresentato un'occasione per approfondire temi legati all'impegno politico e al lavoro intellettuale, offrendo un momento di confronto e riflessione sulle questioni attuali e sulla storia dei

Lo scorso 3 dicembre circa quattrocento studenti del triennio del Liceo Gioia hanno incontrato, al Laboratorio Aperto (ex Chiesa del Carmine), l’intellettuale piacentino Eugenio Gazzola e il professore Fabio Milana, ex docente del Liceo. Il primo è autore del docufilm "I Quaderni Piacentini". Ilpiacenza.it

