L’attualità dei Quaderni Piacentini un viaggio tra impegno politico e lavoro intellettuale

Il 3 dicembre, circa quattrocento studenti del Liceo Gioia di Piacenza hanno avuto l'opportunità di incontrare Eugenio Gazzola e Fabio Milana al Laboratorio Aperto. L'evento ha rappresentato un'occasione per approfondire temi legati all'impegno politico e al lavoro intellettuale, offrendo un momento di confronto e riflessione sulle questioni attuali e sulla storia dei

