In occasione dei 140 anni del Carlino, Samuele Ubertini, direttore generale della Bcc di Filottrano, sottolinea l’importanza dell’attenzione al territorio come valore fondamentale. La banca si impegna a supportare lo sviluppo locale, rafforzando il legame tra comunità e crescita sostenibile, condividendo così una missione condivisa per il benessere del territorio.

Samuele Ubertini è il direttore generale della Bcc di Filottrano. Per i 140 anni del Carlino ha voluto ribadire quelli che sono i valori che legano la banca al Carlino: "L’attenzione verso il territorio, il puntare alla sua crescita e al suo benessere. Il Carlino, ad esempio, non si è limitato a raccontare fatti di cronaca, ma le Marche nel suo insieme, non mancando mai di sottolineare nei suoi 140 anni di storia quanto di positivo c’è nella nostra comunità. Il grande economista anconetano Giorgio Fuà è stato tra i primi studiosi a mettere al centro della sua ricerca il tema della misurazione del benessere, della felicità e del Pil. Ilrestodelcarlino.it

"L’attenzione al territorio unisce le nostre mission. Così aiutiamo la crescita" - Samuele Ubertini è il direttore generale della Bcc di Filottrano. ilrestodelcarlino.it

SUL MANERBIO WEEK Nuovo impianto di biogas: attenzione e informazione per il territorio Si parla della possibile realizzazione di un nuovo impianto di biogas a servizio dell’agricoltura locale, con l’obiettivo di produrre energia in modo più sostenibi - facebook.com facebook

Metronotte Vigilanza cresce: «Attenzione per il territorio» x.com