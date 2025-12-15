L’ATP stabilisce tre nuove misure per il caldo estremo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ATP ha annunciato tre nuove misure per affrontare il caldo estremo durante le competizioni. La stagione 2025 di tennis si è conclusa, evidenziando le sfide legate alla gestione delle alte temperature per i giocatori. Queste iniziative mirano a garantire maggiori condizioni di sicurezza e benessere durante le partite disputate in condizioni climatiche estreme.

l8217atp stabilisce tre nuove misure per il caldo estremo

© Oasport.it - L’ATP stabilisce tre nuove misure per il caldo estremo

La stagione 2025 di tennis è andata in archivio e questa è stata indubbiamente una delle più complicate per i giocatori, in fatto di gestione del caldo estremo. Nel Masters1000 di Shanghai, in particolare, ben sette partite si sono concluse prima del previsto per via del ritiro di uno dei giocatori e tra questi c’è stato anche Jannik Sinner, nella sfida contro l’olandese Tallon Griekspoor. Clima afoso oltre ogni limite che ha condizionato non poco il cammino dei tennisti nei Masters1000 e non è un caso che si sia registrato un nuovo record per le partite concluse per ritiro. Il dato è di 36  ed è molto alto se lo si va a rapportare a quello degli anni precedenti. Oasport.it