L'ATP ha annunciato tre nuove misure per affrontare il caldo estremo durante le competizioni. La stagione 2025 di tennis si è conclusa, evidenziando le sfide legate alla gestione delle alte temperature per i giocatori. Queste iniziative mirano a garantire maggiori condizioni di sicurezza e benessere durante le partite disputate in condizioni climatiche estreme.

© Oasport.it - L’ATP stabilisce tre nuove misure per il caldo estremo

La stagione 2025 di tennis è andata in archivio e questa è stata indubbiamente una delle più complicate per i giocatori, in fatto di gestione del caldo estremo. Nel Masters1000 di Shanghai, in particolare, ben sette partite si sono concluse prima del previsto per via del ritiro di uno dei giocatori e tra questi c’è stato anche Jannik Sinner, nella sfida contro l’olandese Tallon Griekspoor. Clima afoso oltre ogni limite che ha condizionato non poco il cammino dei tennisti nei Masters1000 e non è un caso che si sia registrato un nuovo record per le partite concluse per ritiro. Il dato è di 36 ed è molto alto se lo si va a rapportare a quello degli anni precedenti. Oasport.it

L’età pensionabile salirà dal 2027, lo stabilisce la manovra 2026 Per tutti, questo significherà aspettare più tempo prima della pensione. Ma per chi ha lo stipendio al di sotto una certa soglia dovrà lavorare ancora di più per raggiungere i nuovi requisiti. - facebook.com facebook