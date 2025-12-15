L'ATP cambia le regole per il caldo | quando si potrà sospendere una partita di tennis

L'ATP ha introdotto una nuova 'heat policy' in risposta alle crescenti preoccupazioni sul caldo durante le partite di tennis. Questo regolamento stabilisce quando e come è possibile sospendere le gare per tutelare la salute dei tennisti, garantendo un approccio più sicuro e regolamentato in condizioni climatiche estreme.

L'ATP dopo le numerose polemiche di quest'ultima stagione ha deciso di creare una 'heat policy'. Nasce un regolamento preciso che protegge i tennisti. Stabilite le regole per il cooling break e per la sospensione di una partita di tennis.

La svolta dell'Atp contro il caldo estremo: arrivano due novità che cambiano tutto - Dopo una serie di episodi accaduti nel 2025, i vertici del circuito sono corsi ai ripari: approvate delle regole specifiche per tutelare i tennisti ... corrieredellosport.it

