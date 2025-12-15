L' Associazione nazionale carabinieri in Pediatria per portare panettoni in dono
In vista delle festività natalizie, l’Associazione nazionale carabinieri di Cento rinnova il suo impegno di solidarietà, portando doni e supporto alla comunità. Con iniziative dedicate, l’associazione mira a rafforzare i legami e a diffondere spirito di condivisione durante questo periodo speciale dell’anno.
In occasione delle prossime festività natalizie l’ “Associazione nazionale carabinieri”, sezione di Cento, proseguirà nella sua attività di servizio a beneficio della collettività. Quest'anno verranno donati dei panettoni con confezione personalizzata dell’Arma ai bambini attualmente ricoverati. Ferraratoday.it
Uova di Pasqua donate alla Pediatria dall’Associazione Nazionale Carabinieri
I carabinieri di Borgomanero fanno visita ai piccoli in ospedale portando doni e gadget - I Carabinieri visitano i bambini ricoverati a Borgomanero, portando doni e vicinanza. quotidianopiemontese.it
I carabinieri regalano un sorriso per Natale ai piccoli pazienti dell’ospedale Santissima Trinità - I carabinieri di Borgomanero ha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santissima Trinità dando vita a una nuova iniziativa, organizzata per la prima volta dal neo c ... lavocedinovara.com
FONTE NUOVA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA A Fonte Nuova ho partecipato al pranzo istituzionale con i membri dell’ANFI insieme al Presidente del Consiglio Comunale di Fonte Nuova Claudio Floridi, un momento di incontro e c - facebook.com facebook
Celebrata nel #Duomo di #Milano la #Messa in ricordo degli #alpini #caduti in guerra e in pace | #associazionenazionalealpini #truppealpine @ComuneMI x.com