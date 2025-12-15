L' Associazione nazionale carabinieri in Pediatria per portare panettoni in dono

In vista delle festività natalizie, l’Associazione nazionale carabinieri di Cento rinnova il suo impegno di solidarietà, portando doni e supporto alla comunità. Con iniziative dedicate, l’associazione mira a rafforzare i legami e a diffondere spirito di condivisione durante questo periodo speciale dell’anno.

In occasione delle prossime festività natalizie l’ “Associazione nazionale carabinieri”, sezione di Cento, proseguirà nella sua attività di servizio a beneficio della collettività. Quest'anno verranno donati dei panettoni con confezione personalizzata dell’Arma ai bambini attualmente ricoverati. Ferraratoday.it

