L’associazione Liber premia Liguria Digitale Eccellenza d’Italia nella sanità hi-tech

L’associazione Liber ha premiato Liguria Digitale, riconoscendola come esempio di eccellenza italiana nella sanità hi-tech. La cerimonia si è svolta presso la Camera, con l’ad Castanini che ha espresso soddisfazione e l’impegno a continuare a migliorare. Un riconoscimento che valorizza l’innovazione tecnologica nel settore sanitario ligure.

