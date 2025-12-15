L' artista Gary Hill pioniere della videoarte ospite dell' Accademia di Belle Arti di Palermo

Gary Hill, rinomato artista e pioniero della videoarte e delle installazioni interattive, sarà ospite dell'Accademia di Belle Arti di Palermo per la prima volta. L’appuntamento, intitolato

Per la prima volta in città, l’artista Gary Hill, pioniere della videoarte e delle installazioni interattive, sarà ospite dell’Accademia di Belle Arti di Palermo nella sede dei Cantieri culturali alla Zisa, Aula Blu Cobalto, martedì 16 dicembre alle ore 16,30; l’incontro dal titolo Afterwards. Palermotoday.it

