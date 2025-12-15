L' arte musiva di Sergio Cicognani alla Pallavicini 22 Art Gallery

Il 18 dicembre, presso la Pallavicini 22 Art Gallery, si terrà il sesto incontro del ciclo dedicato al mosaico. L'evento approfondirà le vicende storiche, artistiche e tecniche di questa antica forma d'arte, con particolare attenzione all'opera di Sergio Cicognani. Un'occasione per esplorare il mondo del mosaico attraverso conversazioni e approfondimenti.

