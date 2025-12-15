L' arte indimenticabile di Giovanni Quarta rivive nei meandri del presepe vivente di Kalos

Il presepe vivente di Kalos-Archeodromo del Salento a Caprarica di Lecce rende omaggio a Giovanni Quarta, maestro artigiano e scenografo salentino di grande talento. Un evento che celebra la sua arte e la sua creatività, mantenendo viva la memoria di un artista indimenticabile attraverso una rappresentazione capace di affascinare e coinvolgere il pubblico.

Il presepe vivente di Kalos-Archeodromo del Salento sarà intitolato a Giovanni Quarta: un omaggio al maestro artigiano e scenografo salentino. Meridies e Kalos, l'Archeodromo del Salento, annunciano un'edizione speciale e profondamente sentita del tradizionale presepe vivente. L'Arte di Giovanni Quarta Rivive nel Presepe di Kalos - Il Presepe Vivente di Kalos, un'esperienza unica che unisce rievocazione storica e spiritualità nel suggestivo scenario dell'Archeodromo, aprirà le sue porte nelle seguenti date: 25-

