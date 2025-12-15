L’armatore Alberto Rossi | Ecco come è cominciato tutto Il segreto del boom? La famiglia

Alberto Rossi, armatorie di successo, rivela come il suo percorso sia stato plasmato dalla famiglia. Nella sua stanza, tra ricordi e riconoscimenti, spicca il biglietto 01 di Adria Ferries, simbolo di un inizio importante nel suo cammino imprenditoriale, segnato da passione e radici solide.

© Ilrestodelcarlino.it - L’armatore Alberto Rossi: "Ecco come è cominciato tutto. Il segreto del boom? La famiglia" Sulla parete del suo studio Alberto Rossi, oltre ad alcuni articoli di giornale che immortalano i capisaldi del suo percorso imprenditoriale, ha incorniciato il biglietto 01 emesso dall’Adria Ferries una volta subentrata alla Adriatica di Navigazione, nel 2004. Classe ‘59, imprenditore nato a Milano e famiglia di origini romagnole, ma anconetano dall’età di 3 anni, Alberto Rossi incarna lo spirito del capitano di impresa a 360° che si è fatto da solo. Partendo però da Napoli. Alberto Rossi, ci racconta il suo percorso? "Nel 1980 mi sono iscritto alla facoltà di Scienze ed Economia Marittima di Napoli; ero l’unico studente anconetano. Ilrestodelcarlino.it