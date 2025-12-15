L' Arma dei carabinieri recluta 65 Allievi Ufficiali

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Arma dei Carabinieri ha avviato le procedure di selezione e arruolamento di 65 Allievi Ufficiali in servizio permanente. Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità per giovani interessati a entrare a far parte della forza di sicurezza nazionale, offrendo un percorso di formazione e carriera all'interno dell'istituzione.

l arma dei carabinieri recluta 65 allievi ufficiali

© Sondriotoday.it - L'Arma dei carabinieri recluta 65 Allievi Ufficiali

Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente.Il concorsoGli aspiranti potranno presentare la domanda online da oggi e fino al 9 gennaio attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo. Sondriotoday.it

Bari, la coca nella cola. La nuova frontiera dello spaccio scoperta dai Carabinieri

Video Bari, la coca nella cola. La nuova frontiera dello spaccio scoperta dai Carabinieri

arma carabinieri recluta 65L’Arma dei Carabineri recluta: 65 nuovi allievi ufficiali - Concorso Carabinieri per 65 Allievi Ufficiali: requisiti, prove, formazione e come presentare domanda entro il 9 gennaio. quotidianopiemontese.it

arma carabinieri recluta 65Al via il concorso per reclutare 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri - NewTuscia – ROMA – Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. msn.com