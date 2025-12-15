L' Aria che tira la sordina-Crespi sfida Parenzo | il megafono di Landini
«Te lo dico da uomo che viene dalla sinistra, questo modo di produrre contestazioni è sbagliato: imbrattare i monumenti, bloccare la gente che deve andare a lavorare, programmare gli scioperi al venerdì, dividere il mondo del sindacato sono cose incapaci di stare nel mondo e nell’attualità». Il politologo Luigi Crespi sfida David Parenzo nel giorno dello sciopero generale, regalando momenti di brutale realismo a L’aria che tira, su La7. La regia mostra il video delle migliaia di persone in piazza a Firenze per ascoltare il comizio di Landini. «Guarda queste immagini», gongola il padrone di casa. Liberoquotidiano.it
Vannacci, scontro con Crespi: "La sinistra italiana è antisemita", "Ma che dice" - Roberto Vannacci accende la polemica dichiarando: “La sinistra italiana è antisemita”. affaritaliani.it
Botta e risposta Crespi-Vannacci: "La sinistra italiana è antisemita" – "Ma che dice!" - Durante una discussione a L'Aria che Tira, Vannacci ha scatenato una polemica, dichiarando: "La sinistra italiana è antisemita. la7.it
