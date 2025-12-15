L’appello di Dispenza per la città | Basta con la guerra di parole

Dispenza invita la città a superare le divisioni e ad adottare un linguaggio più costruttivo. In un appello diretto, sottolinea l'importanza di comunicazioni sincere e rispettose, auspicando un cambiamento che favorisca il dialogo e la coesione sociale, evitando polemiche sterili e offese che rischiano di alimentare divisioni.

"Agrigento ha bisogno di parole chiare e pulite, non di velenose esternazioni, di invettive e offese che feriscono più profondamente se armate da una tastiera. Qui serve una piccola, grande rivoluzione etica nel confronto politico, interno, esterno e tra opposti". Lo afferma Nuccio Dispenza.