L' appello della Cei | Occorre chiarire fraintendimenti con comunità ebraiche in Italia

La Conferenza Episcopale Italiana (Cei) invita a chiarire i fraintendimenti con le comunità ebraiche nel Paese, sottolineando la necessità di superare tensioni generate da discorsi e iniziative ambigue o inadeguate. L'obiettivo è rafforzare il dialogo e la comprensione reciproca, promuovendo un clima di rispetto e collaborazione tra le due comunità.

© Iltempo.it - L'appello della Cei: "Occorre chiarire fraintendimenti con comunità ebraiche in Italia" "Negli ultimi tempi si sono vissuti momenti di tensione a causa di discorsi o iniziative non in sintonia con l'interlocutore o contenenti affermazioni ambigue. Non sono mancate, purtroppo, prese di posizione che hanno fomentato rigurgiti di antisemitismo". E' quanto si sottolinea nel messaggio della Commissione episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo della Cei, per la 37esima Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei (17 gennaio 2026), dal titolo: "Uniti nella stessa benedizione. 'In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra' (Gen 12,3)". "Desideriamo, pertanto, esprimere una posizione comune e condivisa della Chiesa cattolica italiana in merito al rapporto con le comunita' ebraiche che sono in Italia. Iltempo.it L'appello della Cei: "Occorre chiarire fraintendimenti con comunità ebraiche in Italia" - "Negli ultimi tempi si sono vissuti momenti di tensione a causa di discorsi o iniziative non in sintonia con l'interlocutore o contenenti ... msn.com

Via Rivarano: appello al sindaco di Monteforte Irpino, occorre agire subito, situazione di grave pericolo. Servizio di Amedeo Picariello #itv - facebook.com facebook