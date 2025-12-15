Landini vuol mettere le mani in tasca a Sinner l’attacco sulla casa a Montecarlo | Deve pagare anche lui tanto rientra con qualche torneo

Landini critica Jannik Sinner sulla sua residenza a Montecarlo, chiedendo che contribuisca economicamente come altri atleti. L’attacco si inserisce nel dibattito sulle tasse e i privilegi dei tennisti, in particolare dopo le polemiche sulla sua assenza dalla Coppa Davis. La questione della residenza fiscale di Sinner continua a dividere opinioni e a sollevare questioni di equità.

Dopo la pioggia di critiche per aver disertato la Coppa Davis, Jannik Sinner torna al centro delle polemiche per una questione già a lungo discussa: la residenza a Montecarlo. E questa volta a rifilargli l’ennesima stoccata è Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. Ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio 1, il leader sindacale ha spaziato dai temi caldi dell’agenda politica fino a una passione personale, il tennis, finendo per chiamare in causa il numero uno azzurro. Su tecnica, abilità e forza mentale, tutti d’accordo. Ciò che però a Landini, come a molti altri, non va giù è la residenza monegasca dell’altoatesino, che gli consente di non pagare le tasse in Italia. Open.online

