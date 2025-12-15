Lancia un sasso contro il bus e sfonda il vetro | autista sotto choc

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di vandalismo si è verificato recentemente sulla rete di Autolinee Toscane, quando un uomo in stato di alterazione ha lanciato un sasso contro un autobus, causando la rottura di un vetro e danneggiando il mezzo. L'autista, rimasto sotto shock, ha assistito all'atto di vandalismo che ha compromesso la sicurezza e il funzionamento del servizio.

Immagine generica

Un autobus di Autolinee Toscane è stato preso di mira da un uomo in stato di alterazione, il quale avrebbe lanciato un sasso contro il mezzo, danneggiandolo: la pietra ha sfondato il vetro di una delle porte laterali ed è finita all’interno del bus. Questo è quanto avvenuto ieri 14 dicembre a. Firenzetoday.it

Napoli, baby gang lancia sasso contro un bus ANM: paura per l'autista e passeggeri

Video Napoli, baby gang lancia sasso contro un bus ANM: paura per l'autista e passeggeri

Kevin Pellecchia, chi è l'ultrà che ha lanciato il sasso contro il bus a Rieti. «Piange in cella» - Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso di avere lanciato il sasso ... ilmattino.it

Kevin Pellecchia, chi è l'ultrà che ha lanciato il sasso contro il bus a Rieti. «Piange in cella». L'ammissione - Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso di avere lanciato il sasso ... ilmessaggero.it