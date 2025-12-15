Lancia un sasso contro il bus e sfonda il vetro | autista sotto choc

Un episodio di vandalismo si è verificato recentemente sulla rete di Autolinee Toscane, quando un uomo in stato di alterazione ha lanciato un sasso contro un autobus, causando la rottura di un vetro e danneggiando il mezzo. L'autista, rimasto sotto shock, ha assistito all'atto di vandalismo che ha compromesso la sicurezza e il funzionamento del servizio.

Un autobus di Autolinee Toscane è stato preso di mira da un uomo in stato di alterazione, il quale avrebbe lanciato un sasso contro il mezzo, danneggiandolo: la pietra ha sfondato il vetro di una delle porte laterali ed è finita all'interno del bus. Questo è quanto avvenuto ieri 14 dicembre a.