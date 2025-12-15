Dopo la sconfitta contro la Victoria Libertas Pesaro, coach Di Paolantonio ha analizzato le cause della prestazione della sua squadra. L'attenzione si è concentrata sui problemi sotto canestro e sui momenti in cui Tambone ha colpito decisamente, evidenziando le aree di miglioramento e le difficoltà affrontate durante la partita.

L'analisi di Di Paolantonio. "Sovrastati sotto canestro. E Tambone ci ha punito»

Dopo la sconfitta contro la Victoria Libertas Pesaro, coach Di Paolantonio ha analizzato la prestazione della sua squadra. "Abbiamo giocato una buona partita per 32 minuti, fino a quando abbiamo fatto quello che avevamo preparato in settimana, giocando con grande applicazione difensiva e muovendo bene la palla in attacco, andando dove volevamo andare. Questo ci ha permesso di rimanere in vantaggio per 32 minuti, poi abbiamo smesso di fare le nostre cose e abbiamo prestato il fianco al talento di Pesaro, in primis a Tambone, che ci ha spiegato perché è un giocatore di un’altra categoria: ci siamo intestarditi, abbiamo abusato del palleggio e negli ultimi minuti abbiamo commesso degli errori difensivi che non avevamo fatto nei primi tre quarti. Sport.quotidiano.net

